ROMA (ITALPRESS) – Produzione industriale al palo a settembre. Rispetto ad agosto, l’indice rimane invariato. Lo rileva l’Istat, sottolineando che il terzo trimestre dell’anno registra, invece, un aumento congiunturale dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti. L’indice mensile mostra aumenti per i beni strumentali, intermedi, e per l’energia, mentre si osserva una flessione per i beni di consumo.

fsc/gsl

