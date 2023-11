Andreas Jungdal, portiere della Cremonese, ha commentato ai microfoni di Cremona1 il suo esordio in campionato: “Ero molto emozionato e carico, ora sono molto soddisfatto per l’esordio e la vittoria. Oggi è stata una bellissima prestazione. Tutti mi hanno detto di stare sereno, io so di essere forte, ma comunque ero un po’ nervoso. Loro credono in me, mi hanno solo detto di fare le mie cose. Bellissimo non aver preso gol, bellissima emozione. Ho un bellissimo rapporto con Sarr, mi ha accolto benissimo, è un mio caro amico e sono triste per lui perché stava facendo veramente bene. Lui mi ha aiutato molto, abbiamo parlato prima della partita, la dedichiamo a lui la vittoria. A Cremona mi trovo molto bene, ho un bel rapporto con tutti. Adesso questa è una bella occasione per me, non era programmato, ma io sono pronto a dare tutto per questa maglia, non vedo l’ora di giocare con continuità”.

