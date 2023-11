È stata un’appendice novembrina di “STRADIVARIfestival” memorabile quella andata in scena sabato sera nell’Auditorium G. Arvedi di Cremona, che prima di un concerto dal programma vario e vivace ha ospitato la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria al violinista Sergej Krylov: moscovita di nascita, è arrivato anni or sono nella patria di Stradivari insieme al padre Alexander liutaio e alla madre Ludmilla pianista.

Nonostante la carriera concertistica poi l’abbia portato lontano, il Maestro è sempre tornato ad esibirsi a Cremona creando legami che l’hanno fatto diventare cittadino d’adozione e ora onorario, come ha commentato il Sindaco Gianluca Galimberti. Commosso il ringraziamento di Krylov nel ricevere l’onorificenza, che ha dedicato ai genitori con un sorriso verso la madre in sala e un pensiero al compianto padre di cui ha poi suonato un violino durante il concerto.

La serata musicale ha quindi portato il Maestro ad esibirsi nel duplice ruolo di violinista e direttore della Lithuanian Chamber Orchestra, formazione già nota e apprezzata all’ombra del torrazzo. L’esecuzione ha attraversato epoche e stili. Dal virtuosismo del Divertimento di Béla Bartok all’intenso Concerto in la minore di Bach, fino alle pagine contemporanee di Esoconcerto: un omaggio all’indimenticato compositore, pianista e direttore Ezio Bosso, con cui Sergej Krylov aveva instaurato un’amicizia e un sodalizio artistico arrivando ad esibirsi anche in Auditorium nel 2016. In chiusura non sono mancati i bis, accolti dal pubblico con uno scroscio di applausi.

Federica Priori

