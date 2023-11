Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, ha commentato ai microfoni di Cremona1 la netta vittoria ottenuta al Rigamonti dalla sua squadra: “Una partita che avrebbe potuto riservare insidie, quindi sono stati bravissimi i miei calciatori a portarla a casa. Il carattere è fondamentale, per poi avere le altre nostre caratteristiche come gioco e qualità, o esaltazione dei singoli. La squadra si diverte e vince nelle palle sporche. In settimana chi cresce e chi mi dà segnali gioca. Questa è la giusta mentalità, chi sta fuori deve giocarsi il posto per alzare l’asticella, poi sta a me. Io sono per la meritocrazia, contentini per nessuno. Siamo tanti.

Poi un commento su Jungdal: “Partita di personalità e maturità. Ha dimostrato serenità e padronanza nel ruolo, anche se aveva giocato in Coppa Italia. Non è stato messo nella perplessità di fare ciò che ha fatto, ha dimostrato grande maturità”.

Un occhio alla classifica: “Dobbiamo guardarla, è un lavoro che nasce nel quotidiano. A volte si fa finta di no, ma guardarla dà una risposta a tutti i sacrifici fatti in settimana”.

Infine un’analisi del risultato e la dedica: “Il 2 a 0 era un risultato bruttissimo, perché la prestazione era stata di un altro livello. Serve forza e qualità per fare gol, ci arriviamo tutte volte, questo è un risultato importante. Non abbasseremo la guardia, testa bassa e lavorare. Possiamo ancora migliorare tanti aspetti, ma sono tante le cose che sono andate bene. Ieri abbiamo sentito Sarr, la squadra gli è vicinissima, siamo uniti. Allarghiamo la dedica al nostro presidente, a chi lavora dietro alle quinte e ai tifosi”.

