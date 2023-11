“Le imprese italiane hanno sempre saputo mantenere la barra dritta, nell’interesse del nostro paese, ed ora sono chiamate ad una nuova difficilissima sfida: oggi più che mai, infatti, il mondo è nell’occhio di un ciclone e le crisi non colpiscono più un singolo paese, ma diventano globali”. Lo ha detto Stefano Allegri, presidente dell’Associazione industriali di Cremona, aprendo l’assemblea generale dell’organizzazione a Cremona Fiere.

I lavori sono stati proprio intitolati “Nell’occhio del ciclone”, in considerazione di tutti i fattori globali che oggi stanno mettendo in difficoltà l’economia mondiale.

In questo quadro, ha detto Allegri, le imprese stanno anche attraversando una transizione ecologica complicata da misure europee ideologiche e spesso contrarie alla scienza. “La politica – ha detto il presidente degli industriali cremonesi – si è sostituita alla scienza, con provvedimenti che hanno un sapore ideologico e chiunque esprima un pensiero non omologato diventa un nemico dell’ambiente. La politica vera – ha continuato – dovrebbe finanziare in modo costruttivo la ricerca, perché possa essere individuata la strada da seguire; negli Stati Uniti, ad esempio, sono state destinate enormi risorse per lo sviluppo sostenibile senza pesare sui cittadini e sulle imprese. Purtroppo in Europa – ha detto ancora Allegri – anche i nostri rappresentanti hanno votato su base ideologica anziché in considerazione di un’autentica conoscenza dei problemi”.

Per quanto riguarda il nostro paese, il presidente degli industriali ha evidenziato come l’azione del governo guidato da Giorgia Meloni sia compromessa in parte da numerosi vincoli di spesa derivanti dalle scelte sbagliate effettuate in passato: “Penso ad esempio all’enorme sperpero di risorse che abbiamo avuto con il superbonus del 110%; sono necessarie azioni riformatrici con continuità temporale ed il Pnrr resta ancora un’occasione fondamentale”.

Allegri ha quindi auspicato che venga definita dal governo un’autentica politica industriale che manca da anni nel nostro paese: “Dobbiamo tornare allo spirito di Industria 4.0, perché allora si scelse di scommettere sui generatori di valore della società, ossia le imprese, ed in questo modo l’Italia ha migliorato la propria produttività. Per questo – ha concluso Allegri prima di lasciare spazio alla tavola rotonda – chiediamo che parte delle risorse del Pnrr eventualmente non utilizzate sia destinata alla costruzione di un modello simile a quello di Industria 4.0, in modo che le imprese possano, sempre nell’interesse di tutto il paese, avere le risorse per superare questa fase, rafforzarsi e costruire una nuova fase di sviluppo”.

Il presidente è intervenuto anche sulla complessa sfida demografica che sta attraversando il nostro paese: “Nuove aree del mondo crescono, mentre quelle più sviluppate hanno un crollo della natalità; occorre quindi anche una corretta politica dell’immigrazione, soprattutto attraverso accordi con altri paesi e con il coordinamento dell’Unione europea”.

Allegri ha dedicato un’ultima riflessione al tema della guerra: “Ci sono 59 guerre in corso, il numero più alto dal 1945, e tutti i conflitti hanno enormi conseguenze negative, soprattutto in un mondo così connesso come quello attuale. La democrazia sta regredendo – ha continuato – e con essa regredisce anche il mondo stesso e quindi il terreno su cui prosperano le nostre imprese”.

Intervistati dal giornalista Andrea Cabrini di Class, sono quindi intervenuti Giulio Tremonti, ex ministro e presidente della Commissione esteri della Camera dei deputati, il ministro dello Sviluppo economico e del Made in Italy Adolfo Urso, Antonio D’Amato, past president di Confindustria, Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola e l’esperto di geopolitca Dario Fabbri.

Guido Lombardi

© Riproduzione riservata