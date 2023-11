Pronti a ripartire i lavori al parcheggio multipiano di via Dante, dopo l’ennesimo stop dovuto prima all’attesa di materiali, che hanno tardato ad arrivare, e poi al maltempo. Sono infatti arrivati sia i parapetti del secondo piano, mentre sono in arrivo le scale. Ad assicurarlo è l’assessore alla Mobilità Simona Pasquali, che sta seguendo da vicino la situazione. “Ora gli operai faranno le gettate delle rampe di accesso, e una volta sistemati i parapetti si potrà finalmente fare il pavimento del secondo piano, che sarà la base della parte superiore del parcheggio”.

Se il meteo si assesterà, i lavori dovrebbero quindi prendere il via a pieno ritmo. Una volta terminato il tutto, i lavori si concluderanno con la copertura delle parti in ferro con apposite pitture protettive ed ignifughe. “Purtroppo il maltempo e le attese per i materiali hanno rallentato i lavori, ma ora auspichiamo di procedere velocemente, per finire entro la fine dell’anno” sottolinea l’assessore.

Inoltre sono già finanziati anche i lavori esterni, di cui si occuperà Aem: in particolare, si tratterà di realizzare gli impianti di raccolta acque e la pavimentazione stradale, che comprende anche quella del piano terra del multipiano. L’auspicio è che entro la primavera il nuovo parcheggio sia finalmente fruibile.

Laura Bosio

