Diabete, Schillaci “Fondamentale investire in prevenzione”

ROMA (ITALPRESS) – “In una nazione come la nostra molto longeva, investire nella prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili come il diabete è sicuramente un passaggio importante”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine dell’incontro alla Camera sul tema “Giornata mondiale del diabete – Unnuovo inizio: i traguardi da raggiungere con la legge 15 settembre 2023, n.130″.

