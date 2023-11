Oggi la Questura di Cremona ha organizzato un evento formativo indirizzato alle scuole primarie del capoluogo di provincia, realizzato mediante la partecipazione delle classi IV e V degli istituti comprensivi “Cremona Uno” e “Cremona Due”.

L’incontro si è svolto in Questura, dove 72 bambini, accompagnati dalle insegnanti, sono stati invitati a conoscere le attività della Polizia di Stato, immergendosi in prima persona all’interno delle strutture in cui gli operatori di Polizia svolgono le loro mansioni.

L’evento formativo ha visto il diretto coinvolgimento degli studenti, i quali hanno potuto acquisire consapevolezza delle articolazioni che compongono la Questura.

In tal modo, i bambini, attraverso attività ludiche per loro appositamente predisposte, hanno preso consapevolezza delle attribuzioni che competono alla Polizia Scientifica, che ha mostrato agli alunni le principali attrezzature con le quali svolge la propria attività tecnica. Il tour all’interno della Questura è proseguito in Sala Operativa, dove gli studenti hanno potuto comprendere l’utilità delle attrezzature tecnologiche con in uso alla Polizia di Stato; agli studenti è stata, inoltre, mostrata una delle autovetture di servizio della Polizia di Stato.

La visita guidata si è, infine, conclusa con la distribuzione di materiale scolastico ai bambini, ai quali gli operatori hanno consegnato zaini, cappellini, album da colorare, matite, quaderni e diari.

I bambini sono stati entusiasti dell’iniziativa proposta, soprattutto perché hanno potuto vedere in concreto le attività svolte dai diversi Uffici della Questura.

