“Think Forestry”, Sandrone “Piccolo passo per qualcosa di concreto”

TORINO (ITALPRESS) – “Sicuramente è un’iniziativa in linea con i nostri valori aziendali e il percorso che abbiamo intrapreso. Un piccolo passo per dare l’esempio e fare qualcosa di concreto”. Lo dice Federico Sandrone, Amministratore Delegato Coesa Srl, in occasione della piantumazione di oltre 1000 alberi al parco Colletta di Torino nell’ambito del progetto “Think Forestry” di Intesa Sanpaolo.

xb4/mgg/gtr

© Riproduzione riservata