Giovedì 23 novembre alle 17,30 alla Galleria Il Triangolo di via Stella si terrà la presentazione del libro “Abbecedario della musica a Cremona e provincia” di Roberto Codazzi.

Abbecedario è un nome che evoca qualcosa di semplice, essenziale. Da ciò deriva l’idea di scrivere questo libretto che in ordine alfabetico, attraverso schede brevi e basilari, racconti la musica a Cremona e provincia. Una pubblicazione snella, tascabile, pensata anche per i turisti, oltre che per gli stessi cremonesi che vogliano conoscere qualcosa in più di una città e di un territorio che in musica e arte hanno il proprio petrolio.

E se Cremona è la città di Monteverdi e Mina, oltre che la capitale del violino, la provincia è disseminata di testimonianze musicali, dalla Paderno di Amilcare Ponchielli alla Casalbuttano di Vincenzo Bellini, dalle sontuose residenze di Basiola ad Annicco e di Toscanini a Ripalta Guerina, alla Crema di Bottesini, Cavalli e della grande tradizione organaria. E rovistando nel baule della storia si fanno affascinanti scoperte. Si scopre per esempio che nella Bassa, a San Giovanni in Croce, un artigiano visionario creò delle fisarmoniche meravigliose trent’anni prima che a Stradella e Castelfidardo, che dello strumento a mantice sono considerate le capitali.

E chi l’avrebbe mai detto che la cornamusa è nata nel Cinquecento sotto il Torrazzo prima di trasferirsi in Scozia e diventare lo strumento simbolo delle Highlands. Nel centinaio di pagine di questa pubblicazione si trovano tutti i personaggi storici della musica cremonese, ma con un occhio anche al presente e al futuro. Il percorso va dalla musica antica al nostro tempo e non mancano autori di canzoni oggi di grande successo, come il cremasco Davide Simonetta e il vescovatino Michele “Michelangelo” Zocca, veri e propri Re Mida del mercato discografico contemporaneo.

Qualcuno si chiederà: ancora pagine di carta, nell’epoca del digitale? Ma cosa c’è di più bello che infilarsi questo libretto nel taschino, magari assieme a una cartina della città, percorrendo le vie e le piazze di Cremona, Crema e Casalmaggiore, alla scoperta di teatri e laboratori organari, botteghe di liuteria e case di cantanti e musicisti? E allora buon viaggio e buon Abbecedario!

© Riproduzione riservata