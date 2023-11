Da diversi anni il Comune di Cremona è capofila di progettualità condivise nell’ambito della Rete Territoriale per la prevenzione e il contrasto delle violenze contro le donne e, in collaborazione con i diversi soggetti aderenti alla Rete, organizza, promuove e sostiene il programma che si rivolge alla città.

“Ogni giorno la cronaca riporta fatti di violenza efferati contro le donne, che coinvolgono molto spesso anche i figli. I dati del rapporto del Ministero dell’Interno, diffusi ad ottobre, oggi sono già vecchi. Sempre più donne uccise in ambito familiare, 47 ad oggi hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner. Negli anni è aumentato l’impegno e l’attenzione di tante realtà del territorio cittadino, non solo dell’associazionismo femminile o di centri anti violenza. E’ importante che ognuno nel proprio ambito, casa, scuola, lavoro, sport, e così via, metta in atto azioni di sensibilizzazione e di prevenzione. Diciamo spesso che è importante formare le giovani generazioni, i bambini, e siamo tutti d’accordo, ma penso che in questo momento sia urgente che la società degli adulti si prenda le responsabilità di un cambiamento per essere da esempio nei comportamenti, nelle relazioni, nel linguaggio”, dichiara l’assessora alle Politiche Sociali e della Fragilità Rosita Viola.

“Presentiamo un ricco calendario di iniziative, altre si aggiungeranno in questi giorni, con l’obiettivo comune di promuovere e realizzare azioni preventive e culturali, ma anche di accoglienza e di cura. Convegni, incontri formativi, performance artistiche, mostre, materiale informativo e molto altro, sono il risultato di lavoro costante e quotidiano, non solo in occasione del 25 novembre”, conclude l’Assessora.

In allegato il programma delle iniziative organizzate in città per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La pagina Facebook – Centro Locale di Parità Cremona promuoverà le iniziative e gli eventuali aggiornamenti.

