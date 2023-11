Ancora nessuna stella Michelin a Cremona: “Non c’è la volontà di portare avanti un certo tipo di ristorazione in città, ci sono al contrario delle eccellenze in provincia con i Bib Gourmand” è il commento di Fausto Arrighi già direttore della Guida Michelin e ora consulente per i ristoranti.

Servizio di Silvia Galli

