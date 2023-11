“Qual è il posto in cui ti senti te stesso e perché”: con questo quesito Matteo Caccia, autore e conduttore radiofonico, ha coinvolto il pubblico nella narrazione di una storia, un’arte che per lui è anche un mestiere, risultando il perno dell’incontro svolto venerdì nell’Auditorium del Museo del Violino come evento inaugurale di BookCity Milano edizione di Cremona. L’incontro, promosso nel quadro della celebre e partecipata manifestazione dedicata al libro e alla lettura, è legato anche al progetto Giovani in centro, presentato dal Comune di Cremona e sostenuto da Regione Lombardia all’interno delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile; fra gli interventi previsti, si annovera la riqualificazione dell’ex chiesa di San Francesco. In sala dunque sia numerosi giovani sia esponenti dell’amministrazione cittadina, che hanno ascoltato con interesse le storie curiose proposte da Caccia, ad esempio quella di una cabina telefonica nel deserto del Mojave in California: installata nel 1948, consentiva ai minatori di restare in contatto con il resto del mondo e per una serie di vicissitudini è diventata così popolare che il suo numero è attivo ancora oggi. Il servizio di Federica Priori

