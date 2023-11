Venerdì 17 novembre il Teatro Ponchielli ha ospitato il terzo grande evento firmato TEDxCremona, organizzato da Andrea Mattioli, quest’anno dedicato al tema dell’intelligenza artificiale. “CIAO. Benvenuta intelligenza artificiale” è stato il titolo della serata che ha riempito fino al sold out il teatro di Cremona: non è stato il classico evento TEDx a cui ormai il team cremonese della celebre non profit americana aveva abituato, ma sul palco una formula nuova e interattiva. Sei gli speaker, tra imprenditori, artisti e studiosi di IA, che a turno hanno raccontato la loro esperienza e il loro punto di vista, e hanno poi svelato le potenzialità di questa rivoluzionaria tecnologia. Poi si sono confrontati tra loro e con il pubblico in una tavola rotonda moderata dalla giornalista e conduttrice di Rai 1 Barbara Carfagna.

