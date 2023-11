E’ da sempre tra i momenti più importanti e più sentiti dagli agricoltori e da tutte le famiglie che vivono del lavoro nei campi e negli allevamenti.

Grande afflusso questa mattina a San Daniele Po, per la Giornata provinciale del Ringraziamento, un’iniziativa di Coldiretti Cremona culminata con la Messa nella Parrocchiale, celebrata da don Emilio Garattini e don Roberto Musa, parroco di san Daniele Po.

E’ la giornata in cui viene reso grazie al Signore per la terra ricevuta e per i prodotti che ne vengono ricavati. “La terra – afferma Coldiretti – ci è stata affidata per essere coltivata, in una pratica che genera lavoro, che produce cibo, bellezza, benessere e sviluppo, contribuendo nel contempo a dare significato alle esistenze dei tanti che vi sono coinvolti”.

La Giornata del Ringraziamento è anche occasione per sottolineare tutto il valore dell’agricoltura italiana, che anche nei momenti di più grande difficoltà continua ad operare con tenacia e competenza, garantendo le forniture alimentari alle famiglie italiane, valorizzando con orgoglio il territorio e la tipicità e salubrità del cibo, trasmettendo all’intera comunità un messaggio di coraggio e fiducia nel futuro”.

I trattori provenienti da tutta la provincia hanno iniziato ad arrivare attorno alle 9, una vera e propria parata lungo la strada provinciale, terminata sul sagrato della chiesa. Quindi, il ritrovo delle autorità, dei soci Coldiretti e della cittadinanza.

“Lo stile cooperativo per lo sviluppo dell’agricoltura” è il tema della Giornata, giunta alle 73esima edizione. Un monito a vivere il principio della fraternità in ogni attività umana, a partire dall’agricoltura. “Anche nell’esperienza di lavoro siamo chiamati a creare quello stile che non ci fa sentire concorrenti, ma fratelli” evidenzia il messaggio legato alla Giornata, sottolineando inoltre che “Lo stile cooperativo propone un modello d’impresa nel quale la comunità è un bene per tutti, così come suggerisce la Dottrina Sociale della Chiesa”.

“La Giornata del Ringraziamento diventa occasione per lodare il Signore per il dono del fratello che condivide il nostro stesso lavoro, permettendo di vivere l’esperienza di comunità nell’attività agricola, non solo a livello familiare e aziendale, ma anche nello stile cooperativo” prosegue il messaggio.

La mattinata è poi proseguita in oratorio con un momento conviviale nel segno dei sapori del territorio.

© Riproduzione riservata