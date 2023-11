Banda ultralarga, sindaco Palermo “Importanti ricadute per turismo”

PALERMO (ITALPRESS) – “È una giornata importante per lo sviluppo e l’attravità locale grazie alla collegamento con cavi estremamente performanti della terraferma alle isole minori producendo un servizio a favore delle stesse popolazioni. È una novità per il territorio con importanti ricadute sul turismo e sull’economia complessiva della regione e, per quanto ci riguarda, della provincia di Palermo”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, in occasione della presentazione del Piano “Collegamento Isole Minori”, a bordo della nave posacavi “Teliri”, attraccata per l’occasione al Molo Sammuzzo del capoluogo siciliano.

