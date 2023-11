Ginnastica, Villa “Olimpiadi valgono tantissimo, spero in medaglia”

MILANO (ITALPRESS) – “È stato un anno pieno di gare e di emozioni, le mie compagne sono riuscite a qualificare la squadra per le Olimpiadi, io mi sono dovuta fermare per un risentimento alla schiena, ma è tutto risolvibile in vista delle Olimpiadi”. Lo ha dichiarato Giorgia Villa, medaglia d’oro nella trave ai Mondiali di ginnastica artistica 2023 di Baku, a margine della presentazione del progetto ideato da Allianz “Sognando Parigi 2024: 7 atleti, un solo traguardo”. “Il mio obiettivo per le Olimpiadi? È quello di partire con la squadra, sarebbe già tantissimo, tutto quello che mi è successo prima di Tokyo verrà ripagato partendo con la squadra, queste Olimpiadi per me valgono tantissimo, spero appunto di partire, puntiamo a vincere una medaglia con la squadra”, ha aggiunto Villa.

