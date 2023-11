“Donne d’Arte” è il titolo della nuova mostra collettiva al Centro Culturale Agorà di Castelverde fino al 7 dicembre, è promossa dall’Amministrazione comunale e dalla biblioteca. «L’esposizione– spiegano il sindaco, Graziella Locci, e l’assessore alla cultura, Fabio Amadini, volge lo sguardo verso la creatività femminile nei suoi multiformi aspetti e cade in prossimità della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite».

In esposizione si possono ammirare le opere di Enrica Groppi, Marisa Pedretti, Elena Vernazza, Franca De Ponti, Emanuela Fera, Elena Bianchi, Maria Cristina Groppelli, Adelia Polenghi, Annunciata Cusumano, Cristina Luvié, Michela Grossi, Manuela Scaratti, Licia D’Alessandro, Gabriella Grazzani, Elisabetta Piccolo, Emanuela Artemi, Dania Agosti, Maria G. Cimardi, Annalisa Fontana, Sofia Zita, Stefania Manni, Antonietta Giannetta, Else Ara Ochoa Lozano, Antonella Agnello.

«L’arte al femminile – spiega il curatore, Simone Fappanni – compone idealmente una delle pagine più dense e significative dello sviluppo della creatività nel campo delle Beaux Arts. tuttavia, per ragioni storiche e sociali è stata rivalutata solo in un’epoca relativamente recente. Per queste ragioni in questa mostra sono state invitate soltanto donne che si dedicano, con passione e trasporto alla pittura, alla grafica, alla scultura e alla fotografia. Il loro estro e la loro creatività riescono a portare alla ribalta soggetti e temi alquanto eterogenei che consentono di svolgere una interessante riflessione sull’esistenza. Fra colori, forme e materie si sviluppa, dunque, una rassegna che consente anche a un pubblico non specialista di apprezzare».

Le donne hanno sempre avuto una grande passione per l’arte e molte di loro hanno cercato di coltivarla nonostante le difficoltà. Nonostante ciò, alcune donne sono riuscite a emergere e a diventare artiste di successo. Tra queste, spiccano i nomi di Frida Kahlo, Mary Cassatt, Artemisia Gentileschi, Berthe Morisot e molte altre. Oggi, grazie anche alle lotte femministe e alla maggiore attenzione per la parità di genere, sempre più donne stanno emergendo nel mondo dell’arte e stanno ottenendo il riconoscimento che meritano. Tuttavia, ancora molte barriere devono essere superate affinché le donne artiste possano esprimere liberamente la loro creatività e il loro talento senza essere discriminate o ignorate.

