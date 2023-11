Magicmotorsport, innovazione sempre più globale

PARTINICO (PALERMO) (ITALPRESS) – Un fatturato da 22 milioni di euro nel 2022 per una realtà che ha il suo centro operativo nel palermitano ma ha filiali in Spagna, Stati Uniti e Cina. È Magicmotorsport, azienda fondata in Polonia nel 1996 e nel 2002 trasferita in Sicilia, a Partinico. Il gruppo è specializzato in soluzioni hardware e software per il settore automotive, con particolare attenzione al mondo del motorsport.

