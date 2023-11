I carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Cremona hanno arrestato e accompagnato all’istituto penale minorile di Milano un minorenne, con precedenti di polizia a carico, su cui gravava un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere. Ieri mattina, 20 novembre, il minore si era presentato alla caserma di viale Trento e Trieste dichiarandosi non accompagnato. Da quel momento è iniziata la trafila prevista in tali circostanze, con il fotosegnalamento del giovane.

E’ così emerso che lo scorso aprile il giovane e altri quattro complici, minorenni e maggiorenni, si sarebbero resi responsabili di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere, ai danni di un uomo nei pressi della fermata della metropolitana di San Donato Milanese, attorno alle 22. Il gruppo lo aveva accerchiato e immobilizzato premendogli alla gola un coltello e trascinandolo a terra. Poi i ragazzi si erano impossessati del suo cellulare e del suo portafoglio. La vittima si era poi recata al pronto soccorso e aveva presentato la denuncia. Le successive indagini, condotte attraverso la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della fermata della metro e le descrizioni della vittima, hanno consentito di individuare i cinque autori del fatto.

I militari del Nucleo Investigativo hanno anche accertato che il giovane, la sera del 19 novembre, si era allontanato da una comunità per minori della provincia di Como.

Il GIP del Tribunale per i Minorenni, tenuto conto dei gravi indizi e delle esigenze cautelari finalizzate ad impedire che potesse compiere reati della stessa indole, aveva emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, ma il ragazzo si era reso irreperibile.

