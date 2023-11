Riciclo, da Assoambiente un’agenda per un’economia realmente circolare

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia si conferma eccellenza europea nel settore del riciclo e nella produzione di nuovi materiali da rifiuti, pienamente in corsa per il raggiungimento degli obiettivi UE al 2025 e al 2035. Obiettivi che, per quanto riguarda gli imballaggi, sono stati già superati. Per un sistema economico davvero circolare nell’uso delle risorse, è necessario però seguire un’Agenda di lavoro nei prossimi due anni che consenta al nostro Paese di compiere il definitivo salto di qualità. E’ quanto emerso nel corso della presentazione, a Roma, del Rapporto annuale “L’Italia che Ricicla”, promosso dalla sezione Unicircular di Assoambiente.

