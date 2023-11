Biglietti in vendita da oggi 21 novembre al Teatro Ponchielli per la serata di raccolta fondi destinati al progetto del Centro Ricreativo e Riabilitativo “CR² Sinapsi” di Occhi Azzurri onlus, che andrà in scena domenica 17 dicembre, ore 20.30.

“Occhi Azzurri – Che bella storia!!” è il titolo della serata, presentata da Andrea Marchesi e Guido Damini di Radio Deejay, ma ci saranno anche tanti ospiti speciali e tanta musica con i “Carlo Cudega e i leon del dom” e l’orchestra di “MagicaMusica”.

La biglietteria del teatro sarà aperta nei consueti orari (lun/ven 10-18; Sab 10-13). Questi i prezzi: platea e palchi centrali € 25,00; palchi laterali € 20,00; galleria € 15,00; loggione € 10,00.

