Denunciata una cittadina italiana di 21 anni, residente in provincia di Brescia, con precedenti di polizia a carico, per un tentato furto commesso presso il supermercato del centro commerciale Cremona Due. Verso le 12.30 del 20 novembre, la centrale operativa dei carabinieri di Cremona ha inviato sul posto la pattuglia di Vescovato perché una donna era stata individuata e fermata dagli addetti alla vigilanza del supermercato dopo avere oltrepassato la barriera delle casse senza effettuare il pagamento di un paio di scarpe.

I militari giunti sul posto. hanno preso in consegna la donna che aveva calzato le scarpe, del valore di 210 euro, dopo averne eliminato il dispositivo antifurto. A seguito della denuncia, le scarpe sono state restituite al responsabile del supermercato, mentre la 21enne è stata accompagnata in caserma e denunciata per tentato furto aggravato.

