Vendite on line e fisco, i controlli saranno più efficaci

ROMA (ITALPRESS) – Entro il 31 gennaio 2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti. Il Fisco italiano entro la fine di febbraio condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue in base allo Stato di residenza del venditore, e riceverà a sua volta, dai partner dell’Unione, quelle di persone fisiche o giuridiche residenti in Italia.

