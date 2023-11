Borla (Intesa Sanpaolo) “Per imprese femminili ancora molto da fare”

MILANO (ITALPRESS) – “Il programma Women Value Company è importante perchè la sensazione è che per il mondo del femminile sia già stato fatto tutto, che la parità sia stata pienamente raggiunta. Poi vediamo i dati, vediamo i delta salariali, ci accorgiamo che ancora molto è da fare”. A dirlo Virginia Borla, Responsabile Business Governance Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, in occasione del terzo evento conclusivo del premio Women Value Company a Milano.

