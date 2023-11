L’azienda Samarini SRL con sede a Castelleone continua a distinguersi e rinnova il suo impegno annuale per fornire trattamenti superficiali di alta qualità alle aziende internazionali dell’aerospace. Come ogni anno, Samarini SRL dimostra il suo costante impegno e determinazione nel settore aerospaziale. Questa azienda, fondata sulla passione e l’innovazione, offre trattamenti superficiali che sono essenziali per le operazioni di aziende in tutto il mondo che lavorano nello Aerospace. Questo impegno costante per l’eccellenza l’ha portata a guadagnare una reputazione internazionale per la qualità dei suoi servizi.

Samarini SRL è una delle tre aziende nella provincia di Cremona ad aver ottenuto la prestigiosa certificazione 9100:2018. Questo riconoscimento conferma il loro impegno per gli standard di qualità più elevati e la loro capacità di soddisfare le esigenze delle aziende aerospaziali internazionali. La certificazione 9100:2018 è un requisito fondamentale per qualsiasi azienda che desideri essere un fornitore di successo nel settore aerospaziale, e Samarini SRL è orgogliosa di aver raggiunto e mantenuto questo standard elevato. Un aspetto distintivo è la sua continua evoluzione. Grazie ai suoi laboratori di ricerca all’avanguardia, l’azienda è in grado di offrire soluzioni innovative e di alta qualità che soddisfano le mutevoli esigenze del settore aerospaziale. Questo impegno verso l’innovazione non solo beneficia Samarini SRL, ma anche il territorio di Cremona nel suo complesso. La presenza di aziende di alta qualità contribuisce a rafforzare la posizione di Cremona come un luogo di eccellenza nel settore. Il Project Manager di Samarini SRL, Davide Lozza, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi del nostro costante impegno per l’eccellenza nel settore aerospaziale. La certificazione 9100:2018 è una testimonianza del nostro impegno per la qualità e l’innovazione. Continueremo a investire nelle nostre risorse e laboratori di ricerca per garantire che le aziende aerospaziali internazionali ricevano il massimo valore dai nostri servizi.”

In un settore altamente competitivo come quello dell’aerospaziale, Samarini SRL si distingue per la sua dedizione, la qualità dei suoi servizi e la capacità di adattarsi alle nuove sfide. La provincia di Cremona può guardare al futuro.

