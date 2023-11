Mare, Musumeci “Risorsa per colmare divario Nord-Sud”

ROMA (ITALPRESS) – “Il mare può diventare una grande risorsa anche per accorciare le distanze tra il nord e il sud, i dati dell’economia negli ultimi anni si muovono in questa direzione. Serve dialogare con gli imprenditori, serve neutralizzare la burocrazia sempre più pesante e serve lavorare per una prospettiva comune”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, a margine dell’ottavo forum internazionale di Conftrasporto, nella sede nazionale di Confcommercio.

