Ultimo appuntamento della nona edizione del Microfestival di Musica antica e Teatro, edizione autunnale, organizzato dal Museo della Civiltà Contadina “Il Cambonino vecchio” in collaborazione con Auser Unipop e Acli Turismo, con la direzione artistica di Roberto Cascio. Domenica 26 novembre al Teatro Monteverdi (via Dante, 149), alle 17, la Compagnia del Teatro Antico di Bologna porta in scena la tragedia Antigone di Sofocle, nella traduzione di Massimo Cacciari, con musiche di Vincenzo Galilei, a cura della Cappella Musicale di San Giacomo.

Teatro Antico, nato dall’unione tra musicisti della Cappella Musicale di San Giacomo Maggiore di Bologna e attori, ha già messo in scena, sempre con musiche eseguite in scena diversi spettacoli: commedie (di F. Albergati L’Accademia di Musica e Le Convulsioni, di L. Ariosto, Il Negromante e di C. Goldoni, Il Raggiratore di C. Goldoni), farse, sacre rappresentazioni (tra cui S. Cecilia, S. Rita, San Martino – di cui è uscita per Tactus una registrazione discografica); intermezzi musicali in forma scenica (tra cui Serva Padrona di Pergolesi, Il Filosofo Anselmo, di L. Gibelli, Zamberlucco e Palandrana di A. Scarlatti) e tragedie greche. La Cappella Musicale, fondata nel 2006 ha inciso per Tactus, NovaAntica, Da Vinci spaziando dal rinascimento al barocco. È consigliata la prenotazione: tel. 0372407768

© Riproduzione riservata