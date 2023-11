Lite tra indiani, poco dopo le 14, nel piazzale del CremonaPo, in via Castelleone 108. In tre sarebbero stati accerchiati da altri 4 o 5 connazionali, dalle parole si è passati rapidamente alle mani e uno dei ragazzi coinvolti, un 25enne, è finito al pronto soccorso con contusioni varie. Sul posto gli agenti della Questura per accertare i fatti e le responsabilità, difficili da definire al momento, visto anche che nessuno dei coinvolti parla italiano.

