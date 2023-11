Un incontro per discutere di un tema fondamentale e, purtroppo, sempre di attualità nella nostra società. Prosegue la campagna di sensibilizzazione verso il tema della violenza sulle donne da parte della Lega Serie B, una campagna fortemente voluta dal presidente Balata che ha voluto renderla permanente per tutta la stagione. Oggi ricorre la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, per questo motivo sono state presentate alcune iniziative importanti. Al tavolo insieme al presidente Balata, anche il presidente della Cremonese Francesco Dini e Lara Magoni, Sottosegretario con delega Sport e Giovani di Regione Lombardia.

Ad aprire la conferenza, in qualità di padrone di casa, proprio lo stesso Dini: “La Cremonese e Cremona sono felici di ospitare oggi una tappa di questa iniziativa, che arriva al suo terzo anno. E’ nata per dare un contributo a migliorare una situazione ormai drammatica. La B e il calcio possono lavorare sui giovani e sulla sensibilizzazione, poi ci sono la politica e la magistratura. Come Serie B siamo oggi impegnati su questo e abbiamo anche l’onore di avere Regione Lombardia al tavolo”.

Ha preso poi la parola Lara Magoni: “E’ una giornata particolare, insieme ad una società storica come la Cremonese, una squadra che sta giocando molto bene. E’ una giornata meravigliosa, che mi emoziona come donna, come sportiva e come sottosegretario. Ai giovani dobbiamo mandare un messaggio forte. Oggi il calcio rappresenta una disciplina che crea emozioni e tante cose belle. Il pallone rosso all’interno dei campi di tutta italia di Serie B è una cosa importante. Regione ha stanziato oltre 10 milioni di euro per combattere la violenza sulle donne, eppure in Lombardia sono 5500 le donne prese in carico quest’anno. Oggi dovremmo parlare di sport e invece siamo a parlare di un tema che ci addolora tutti. Da donna e da sportiva penso che lo sport sia uno strumento universale, l’unico per incanalare l’energia che tante volte viene portato all’estremo. Possiamo riuscire scaricare a terra questa energia negativa, ci sono discipline utilissime. La violenza non può più esistere, grazie alla Serie B, al presidente Dini. Basta con la violenza, non siamo più sole”.

Non è mancato l’intervento anche dell’avvocato Laura Massaro, responsabile della Commissione Uguaglianza e Pari Opportunità: “Grazie a Dini, Balata e Magoni. In queste settimane ci siamo interrogati lungamente sulla parità di genere. Vogliamo essere cambiamento. Eventi come questi sono necessari per lanciare un messaggio sociale, per far vedere alla cittadinanza che l’avvocatura è in prima linea, non solo in questa giornata, ma tutto l’anno. Come avvocatura chiediamo alla politica la presenza anche nelle scuole. E’ importante creare una nuova consapevolezza per arrivare all’obiettivo degli zero femminicidi”.

Ha chiuso la conferenza il presidente Balata: “C’è grandissima sensibilità da parte della società (Cremonese), che ha già attivato delle iniziative su questo tema. Oggi a me fa piacere vedere che tante istituzioni si siano attivate concretamente, per una campagna di sensibilizzazione e di cultura. E’ un tema culturale che va supportato costantemente. Siamo il campionato dei maschi, ma da alcuni anni, insieme alle società, facciamo attività di divulgazione di valori. Basta con queste violenze, non solo dei femminicidi, parliamo di dati spaventosi. Serve prevenzione: la vittima prima di esserlo ha un percorso che la porta a diventare vittima, senza possibilità di essere aiutata. Noi oggi vogliamo dire che cercheremo di portare avanti queste nostre attività. Il pallone rosso è un simbolo, ma vogliamo dare di più. Il 6 dicembre inizieremo il nostro tour: parleremo di formazione, di questo tema e di come debba essere garantita la libertà e il rispetto, nel nostro Paese, ma anche in tutto il mondo”.

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata