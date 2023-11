A margine della presentazione in Regione Lombardia dell’edizione 2023 delle Fiere Zootecniche di Cremona, il presidente regionale Attilio Fontana ha parlato a Cremona1, intervistato da Piero Brazzale: “La Regione Lomabrdia ha un comparto zootecnico importantissimo: per noi è fondamentale. Cremona con questa mostra attira l’attenzione di tutti i produttori e degli allevatori e credo che sia importante sostenerla e continuare a farla crescere perché ogni anno riesce a raggiungere risultati sempre più interessanti”.

“L’anno scorso – ha aggiunto Fontana – sono stato a visitarla e devo dire che sono rimasto veramente impressionato dalla partecipaizone, dal numero delle persone presenti. E’ sicuramente qualcosa che ricorda un po’ storicamente quello che è stata la nostra Regione perché per la nostra terra era una cosa normale che in tutti i comparti ci fosse una fiera zootecnica nella quale gli allevatori presentavano i propri prodotti, gli acquirenti andavano per acquistarli e i curiosi, come me da ragazzino, a vedere gli animali e a cercare di conoscerli meglio. Era una festa, oltre che una fiera: credo che siano due aspetti che non si debbano mai lasciare da parte”.

Il governatore quindi non ha escluso la partecipazione: “Spero di riuscire a venire perché è un fine settimana piuttosto impegnativo, ma una capatina, come ho fatto per la Festa del Torrone, mi piacerebba farla”.

© Riproduzione riservata