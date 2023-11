Nella quarta giornata del campionato di Baskin si conferma S.Michele /S.Ilario in testa alla classifica seguita dalla Sansebaskin (con una partita in meno) e dalla Teambaskin.

Proprio S.Michele/S.Ilario ha battuto 97-83 TeaBaskin, mentre la Sanse ha avuto la meglio dei Leoni Offanengo 86-47. Successi anche per la Sanse gialla contro l’Assigeco (78-55), Soncino Baskin (77-70 contro la Piacebaskin) e l’Istituo Disarma (68-65 vomito la Fortitudo San Michele).

In settimana nella sede dell’Ente Italiano Sport Inclusivi a Cremona è inoltre arrivata la lettera del Quirinale di ringraziamento per il dono di alcune copie del volume “La bala d’oro” che spiega a fumetti le regole del gioco del baskin consegnate in occasione della festa dello sport nella tenuta Castelporziano lo scorso settembre.

