Era il 2011 quando CremonaOggi si affacciava sulla scena del giornalismo online, aprendo una nuova stagione per l’editoria del nostro territorio. Da allora non ci siamo mai fermati: sono nati CremaOggi e OglioPoNews, quindi CremonaSport e di pari passo si è rafforzata sempre di più la sinergia con Cremona1, la Tv di Cremona e provincia, ma con lo sguardo proiettato su quanto avviene oltre i nostri confini.

Quattro redazioni che interagiscono per dare un’informazione il più completa possibile, attraverso parola scritta, servizi, video, fotografie, interviste.

Oggi inauguriamo tre strumenti in più per restare vicini ai nostri lettori, allo scopo di rendere ancora più fruibile la lettura dei nostri portali e, in prospettiva, di arricchirli con sempre nuovi contenuti.

Cliccando sui banner che trovate in homepage sotto la mediagallery ci si può iscrivere a due distinte newsletter, che verranno inviate in diversi momenti della giornata.

Alle 9:00, “Di primo mattino”, che include un riassunto della Rassegna Stampa trasmessa in diretta su Cremona1TV dalle 7,30 alle 9, (lunedì – venerdi) e il relativo podcast che racconta le prime pagine dei giornali locali e nazionali. Accanto a questo troverete anche “24 Minuti”, il podcast su temi d’attualità con gli interventi di esperti e opinionisti.

Alle 18:30 “I fatti del giorno”, le principali notizie scelte dalla redazione, un modo immediato per leggere gli articoli che raccontano i fatti salienti accaduti nel nostro territorio.

La terza novità, che per ora riguarda solo CremonaOggi, è la possibilità di iscriversi al canale Whatsapp della testata e ricevere così le notizie in tempo reale, direttamente sul proprio cellulare.

Questo è solo l’inizio, perchè tante altre sono le novità che stiamo preparando, come sempre in forma gratuita e nell’ottica di contribuire non solo alla diffusione delle notizie dei nostri territori di riferimento, ma anche alla promozione di un confronto costruttivo.

