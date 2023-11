Pnrr, via libera alla quarta rata

ROMA (ITALPRESS) – Via libera dalla Commissione Europea al pagamento della quarta rata del Pnrr italiano da 16,5 miliardi di euro. Bruxelles ha accertato il raggiungimento da parte del governo italiano di 21 traguardi e sette obiettivi stabiliti con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta di una serie di riforme in settori strategici come la giustizia penale e civile, il pubblico impiego, gli appalti pubblici, l’assistenza per gli anziani.

