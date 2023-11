Calderone “Serve una riflessione sulla riforma delle professioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Per mantenere quelli che sono gli standard di eccellenza del mondo professionale, bisogna dare la dimensione del fatto che le professioni non sono un elemento statico ma sono estremamente dinamiche, si rapportano con le evoluzioni della società e del mondo del lavoro. Fare una riflessione esaustiva sulla riforma delle professioni del 2012 e sul fatto che sia necessario fare degli approfondimenti sui percorsi di formazione continua obbligatoria e sulle modalità di gestione del praticantato, credo sia determinante”. Così la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, in occasione

della presentazione del “VIII Rapporto sulle libere professioni in Italia – anno 2023”, curato dall’Osservatorio libere professioni di Confprofessioni.

