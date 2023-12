Stati Generali Disabilità, Marsala “Insegnante di sostegno non basta”

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto molto per supportare le persone con disabilità, soprattutto nell’erogazione di alcuni servizi: tuttavia il lavoro da fare è ancora lungo, ad esempio sull’inserimento scolastico e sui servizi per bambini con disabilità. Il quadro normativo vigente non basta: un insegnante di sostegno non è sufficiente a soddisfare l’effettivo fabbisogno del bambino con disabilità”. A dirlo è Laura Marsala, delegata del ministero per la Disabilità, a margine degli ‘Stati generali sulle disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo in Sicilia’, organizzati da Anffas a Palazzo dei Normanni, a Palermo.

