Non c’è pace per gli anziani cremonesi, sempre più presi di mira da ladri e truffatori. Le tecniche utilizzate dai malviventi sono le più disparate, e nonostante gli allarmi e le iniziative di prevenzione, in molti riescono ancora a farla franca. L’ultimo raggiro è andato in scena ieri pomeriggio in un’abitazione di via Lugo. Davanti alla casa di un’anziana si è presentato un uomo che si è spacciato per un operatore di Enel, riuscendo a farsi aprire con la scusa di controllare una perdita di gas. Una volta all’interno ha avuto gioco facile.

Un momento di distrazione della padrona di casa, e l’uomo ha arraffato denaro e preziosi per poi allontanarsi indisturbato. Solo più tardi, quando la vittima si è resa conto di essere stata raggirata e derubata, ha chiamato la polizia. Verso le 15 in via Lugo si sono portati gli agenti della Squadra Volante della Questura che hanno effettuato un sopralluogo e sentito la testimonianza dell’anziana, che sul momento non è stata in grado di specificare l’ammontare di quanto le è stato portato via.

Nell’appartamento sono entrati anche gli uomini della Scientifica per rilevare eventuali impronte o tracce che possano portare a dare un nome e un volto al truffatore. L’uomo è sparito in fretta. Forse ad attenderlo all’esterno c’era un complice in auto. Le pattuglie della polizia hanno perlustrato tutta la zona di viale Po e le vie limitrofe, ma per ora il malvivente di turno è riuscito a far perdere le tracce.

Sara Pizzorni

