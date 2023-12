Una prestazione opaca, sicuramente una delle peggiori da quando mister Stroppa siede sulla panchina grigiorossa. La Cremonese non va oltre lo 0 a 0 a Pisa, in un match privo di grandi emozioni, caratterizzato perlopiù da scontri fisici in mezzo al campo.

Partono con un forte pressing i grigiorossi, aggressività che funziona: Nicolas sbaglia il rinvio, Bianchetti serve Coda che, da buona posizione, calcia di poco a lato. Al 18′ primo squillo dei padroni di casa con Valoti che ci prova di prima dai 25 metri, palla alta. Al 23′ Marin salta Zanimacchia e calcia forte sul primo palo, attento nella respinta Jungdal. Dopo una fase in cui nessuna delle due squadre riesce a rendersi pericolosa, al 43′ Mlakar si accentra e calcia forte dal limite, ma Jungdal mette in corner.

Nella ripresa Stroppa prova a cambiare il match, inserendo Okereke per uno spento Vazquez e Collocolo al posto di Pickel, troppo nervoso e poco efficace. I cambi però non sortiscono grandi stravolgimenti del match, visto che nessuna delle due squadre riesce mai a rendersi pericolosa, omaggiando i rispettivi portieri di una mezz’ora di quasi completo riposo. Al 77’ si riaccende la partita: Mlakar accelera su Quagliata e mette in mezzo, Ravanelli salva miracolosamente anticipando Gliozzi. La Cremonese crea poi tre situazioni pericolose in due minuti. Al 78’ cross di Zanimacchia che trova la testa di Coda, palla a lato. Poi ci prova Okereke che anticipa tutti di testa, ma Nicolas mette in corner. Sul calcio d’angolo seguente Coda colpisce di testa, ma mette alto. All’ 84′ botta improvvisa di Barbieri, Jungdal respinge. Al minuto 88 torna a farsi vedere la Cremo con Zanimacchia che calcia di prima dal limite, bravo Nicolas ad alzarla sopra la traversa. Al 92′ brivido per Jungdal con Piccinini che, da ottima posizione, calcia malissimo, mandando la palla ben oltre la traversa.

La Cremonese non riesce dunque a tenere il passo di Venezia, Catanzaro e Modena, tutte vittoriose, aspettando gli incontri di Parma e Como. Un mezzo passo falso che non deve però spezzare l’ottimo percorso fatto da Stroppa in poi. Grigiorossi impegnati sabato 9 dicembre allo Zini contro il Venezia, in quella che sarà una sfida cruciale per accorciare sulle primissime della classe.

