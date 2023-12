L’Istituto Spallanzani e A2A sono pronti per la presentazione dei risultati del progetto di ricerca realizzato da A2A in collaborazione con il Polo delle Microalghe – Istituto Spallanzani, Politecnico di Milano e Università degli studi di Milano Bicocca – dedicato al ruolo della digestione anaerobica, delle microalghe e dei biostimolanti per una filiera agricola sostenibile.

Nel corso del convegno verranno riportati gli importanti risultati della ricerca per lo sviluppo di una nuova filiera sostenibile in agricoltura.

L’incontro si terrà martedì 5 dicembre alle ore 9:00 presso l’Istituto Spallanzani, via per la Tamburina, Rivolta d’Adda (CR), e si chiuderà con una visita al Parco Bioreattori del Polo, cui seguirà un rinfresco.

Interverranno, tra gli altri:

Ettore Prandini, Presidente Istituto Spallanzani e Presidente Coldiretti Italia

Alessandro Beduschi, Assessore agricoltura Regione Lombardia

Nicoletta Mastropietro, Direttore di Innovation, Digital e R&D, Gruppo A2A

Fabio Benasso, Responsabile scientifico Fondazione LGH

Gianni Ferretti, Prorettore Politecnico di Milano

Andrea Zanchi, Direttore Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra, Università degli Studi di Milano Bicocca

