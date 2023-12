Camerano (CDP) “Cerchiamo di orientare iniziative verso obiettivi ESG”

MILANO (ITALPRESS) – “Coerentemente con la missione storica di CDP, la sostenibilità è

un perno attorno al quale cerchiamo di indirizzare tutta la nostra operatività. Ci stiamo organizzando guardando alle sfide del sistema economico globale, nazionale e territoriale e cercando di orientare in modo sempre più consapevole e responsabile le nostre

iniziative verso gli obiettivi ESG”. Lo ha detto Simona Camerano, responsabile scenari economici e strategie settoriali di Cassa Depositi e Prestiti, a margine dell’evento “Eyes on a sustainable future”, organizzato a Milano da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in collaborazione con Borsa Italiana.

