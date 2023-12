Anche per il 2023 prosegue la collaborazione tra Fondazione Cariplo e le Fondazioni di Comunità con la promozione degli “Interventi Emblematici Provinciali”, a cui Cariplo ha destinato complessivamente 5.200.000 Euro. Si tratta di iniziative di grande respiro che riguardano i settori dell’ambiente, della socialità e dell’inclusione. A Cremona e provincia sono stati selezionati sei nuovi progetti con risorse pari a 600 mila euro e con la collaborazione della Fondazione comunitaria locale, vera antenna dei bisogni del territorio. La Fondazione comunitaria di Cremona, infatti, è stata attiva nell’individuare le fragilità del territorio e nel selezionare i progetti più coerenti con le richieste del Bando. In particolare nel cremonese sono state selezionate iniziative di particolare impatto sociale e culturale utili alla comunità per affrontare situazioni di emergenza e di fragilità e che siano nello stesso tempo in grado di migliorare il benessere delle persone proponendo un’offerta culturale più ampia.

I nuovi progetti:

· Seminario Vescovile S. Maria della Pace di Cremona per il progetto “Spogliarsi… dai pregiudizi”. Contributo di oltre 100 mila euro

· Comune di Cremona per il progetto “PASSI verso il futuro: Percorsi di Accesso e SoStegno all’Inclusione”. Contributo di 100.000 €

· Nuovi Orizzonti cooperativa sociale di Cernusco sul Naviglio per il progetto “E.C.O. esperienze creano opportunità”. Contributo di oltre 96 mila euro

· Asd Atletica Interflumina di Casalmaggiore per interventi di riqualificazione dell’area esterna dell’Ostello Interflumina . Contributo di 100 mila euro

· Igea Società Cooperativa Sociale di Crema per il progetto “PRO-CA.RE: PROssimità, CAgivers, REti”. Contributo di 100 mila euro

· Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per il progetto “IO S(U)ONO SUD LOMBARDIA”. Contributo di 100 mila euro

“Le fragilità e il tema dell’inclusione sono al centro di molti dei progetti sostenuti attraverso quelli che chiamiamo Emblematici provinciali. Emblematici, perché sono il segno di una modalità con cui riteniamo si possa intervenire a fianco delle persone in difficoltà. Il territorio di Cremona ancora una volta ha saputo ben interpretare questo impegno verso chi soffre maggiormente. Anche progetti incentrati su tematiche diverse, come l’arte e la cultura possono giocare un ruolo importante. Contro le povertà e le fragilità occorre infatti agire a due livelli: con interventi puntuali e tempestivi per ciò che riguarda i bisogni primari come il cibo, la casa, il lavoro; ma anche con azioni che creano contesti favorevoli e rafforzano le comunità locali. Sostenere iniziative in ambito culturale ed educativo ha proprio questo scopo” ha detto Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo.

