Si annidano nei parcheggi esterni o sotterranei dei supermercati per derubare i cremonesi che tornano alla macchina dopo aver fatto la spesa, e per farlo usano le tecniche più svariate. Un allarme che torna a salire, soprattutto in questi giorni di dicembre che precedono le feste e che vedono i supermercati e centri commerciali presi d’assalto.

C’è il trucco delle monetine per distrarre le vittime e appropriarsi delle borsette che vengono appoggiate sul sedile intanto che si carica la spesa; c’è “l’esca” del carrello, con i malviventi che attendono che il malcapitato carichi la spesa in auto e riporti al suo posto il carrello per entrare in azione e rubare la borsa lasciata sulla macchina. C’è anche chi rompe i vetri o scardina le serrature delle auto in sosta per appropriarsi di tutto ciò che di valore trova. Che siano ladri singoli, improvvisati o vere e proprie bande, lì si appostano aspettando l’occasione giusta.

Purtroppo c’è chi nell’auto lascia soldi, telefoni, documenti, e anche le chiavi di casa. Giovedì scorso, nel parcheggio sotterraneo dell’Esselunga, un cremonese, di ritorno dalla spesa, si è trovato l’auto con la portiera aperta e una gomma a terra. All’interno, custoditi nel portaoggetti, non c’erano più il libretto dell’auto e le chiavi di casa. Facile, per i malviventi, individuare dai documenti la residenza della vittima. Bucando la gomma, hanno ritardato il suo rientro a casa, e in via Madonnina hanno fatto man bassa, rubando soldi, orologi, capi di abbigliamento e profumi. Un danno da più di 40.000 euro.

In queste ultime ore i topi di appartamento si sono concentrati in particolar modo nelle vie Giordano e San Rocco, ma fortunatamente i colpi sono stati solo tentati. I ladri, disturbati, si sono visti costretti ad allontanarsi a mani vuote.

