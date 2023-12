L’azienda di arti grafiche Gold Print di Soresina ha vinto il Premio Oro della Stampa nella categoria “Nobilitazioni e Supporti Speciali”. Il Premio Oro della Stampa è l’unico e il più ricercato riconoscimento all’eccellenza dell’industria della stampa, delle arti grafiche e del converting in Italia.

Profilo aziendale: Gold Print nasce nel 1992 a Soresina (CR) e si afferma quale produttore completo di packaging nobilitato realizzato in cartoncino teso e micro-onda accoppiata e di scatole rigide rivestite. Sono molteplici i settori del mercato nei quali l’azienda è nota: cosmesi & personal care, farmaceutica, fine food & dolciaria, tabacco, fashion e wine & spirits. A questo proposito Gold Print è fortemente impegnata a tutti i livelli per fornire ai clienti le migliori soluzioni, a partire dal foglio bianco fino alla realizzazione del packaging: la principale vocazione, nonché uno dei maggiori aspetti che identificano l’azienda è rappresentata dalla nobilitazione, tra cui si annoverano la stampa su materiali laminati, la metallizzazione selettiva, la stampa a caldo e a freddo, le verniciature a effetto, rilievi e goffrature. L’avanguardia nelle soluzioni adottate, le tecnologie uniche implementate, nonché un’assistenza a tutto tondo nelle esigenze dei clienti fanno di Gold Print un unicum nello scenario attuale del packaging del lusso e non solo.

Motivazione del premio: Il premio Oro Nobilitazioni e Supporti Speciali va a Gold Print, azienda che dal 1990 propone al mercato un’offerta di applicazioni di alta gamma nobilitate con le tecniche dalla stampa a caldo e del rilievo a secco. La sua vocazione è rimasta, negli anni, la produzione di packaging per i brand del lusso, settore per cui è diventata punto di riferimento grazie alla qualità delle lavorazioni offerte. Traguardo raggiunto sia grazie al continuo aggiornamento tecnologico della propria sala stampa, sia agli investimenti in formazione del personale per cui sta puntando sui giovani addetti: sono, infatti, 7 gli under 30 entrati in azienda nel 2022 e altri 3 nel 2023. I nuovi assunti sono seguiti grazie a un progetto di tutoring che prevede l’affiancamento con gli operatori storici. La qualità dei prodotti di Gold Print 100% Made In Italy è data anche dalla scelta di realizzare tutto in-house, senza ricorrere all’outsourcing, potendo così controllare l’intero processo.

