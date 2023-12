Nella giornata di sabato 2 dicembre 2023 si è svolta la votazione per l’elezione della portavoce e del coordinamento provinciale delle Donne Democratiche di Cremona. Marzia Maioli, portavoce uscente, è stata riconfermata con 18 voti favorevoli e 7 schede bianche. Contestualmente è stato eletto anche il coordinamento provinciale, che sarà composto da Patrizia Avanzi, Elisabetta Cabrini, Maria Teresa Magarini, Maria Silvia Mussi e Franca Zucchetti.

“E’ stata una bella giornata di partecipazione democratica da parte delle Donne Democratiche della Provincia di Cremona – afferma Maioli a seguito delle votazione – che numerose si sono presentate all’appuntamento elettorale programmato. Ringrazio, quindi, infinitamente per la presenza e le collaborazioni espresse e, soprattutto, per il rinnovato consenso che è stato accreditato a me e al coordinamento collegato, che sarà aperto a chiunque voglia partecipare. Auspico che tutte insieme, serenamente, si possa proseguire nel lavoro avviato in modo ancora più proficuo e condiviso”.

