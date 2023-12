E’ stato definito il regolamento per l’assegnazione del premio-borsa di studio alla memoria di Gianluca Vialli. Il premio è destinato allo studente “atleta di alto livello” residente nel Comune di Cremona che abbia conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore con la migliore votazione in una scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, della città di Cremona nell’ultimo anno scolastico. I candidati devono essere residenti nel Comune di Cremona ed essere stati riconosciuti “atleti di alto livello”. I candidati devono anche aver ottenuto una valutazione minima in comportamento pari a 8. Il premio è uno e assegnato annualmente a partire dal 2024 per l’importo di 500 €.

