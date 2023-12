Mobilità green, Laterza “La transizione deve essere sostenibile”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Lavorare sugli stili di guida può contribuire in modo più che proporzionale a ridurre le emissioni di CO2 rispetto a un processo totale di conversione del parco auto verso modelli euro 6 o euro 7. Vale la pena di fare degli approfondimenti, servono delle soluzioni per ridurre oggi le emissioni”. Lo dice Matteo Laterza, amministratore delegato di UnipolSai, a margine della presentazione a Bruxelles di un nuovo paradigma per la misurazione delle emissioni di CO2 delle auto private.

