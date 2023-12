Green Oleo, azienda tra i principali produttori europei di oleochimica fine da fonti rinnovabili, amplia la gamma dei suoi prodotti certificati Halal al fine di sviluppare maggiormente la presenza nei Paesi di religione islamica. Questa certificazione infatti, riconosciuta a livello mondiale, attesta un’offerta di prodotti sostenibile e rigorosa nel rispettare le tradizioni culturali e religiose utilizzando quindi ingredienti conformi al dettato coranico ed eliminando quelli vietati.

Questa scelta – afferma l’azienda “è dovuta alla volontà di Green Oleo di offrire un’ampia gamma di prodotti che soddisfino le esigenze etiche e di stile di vita dei suoi clienti, incorporando i principi dell’inclusione e della diversità fortemente riconosciuti nel settore della cosmesi. Al contempo, la scelta di certificarsi rappresenta l’impegno da parte di Green Oleo a produrre secondo standard di alta qualità, sicuri ed etici per il mercato cosmetico”.

Come spiega Beatrice Buzzella, Presidente e CEO di GreenOleo: “L’espansione della gamma di prodotti certificati Halal rappresenta un consolidamento della posizione competitiva di Green Oleo nel mercato cosmetico, conforme alla strategia di crescita annunciata in sede di IPO.

La nuova offerta comprende prodotti per la cosmesi e la cura personale, tra cui spiccano l’oleina ad altissimo contenuto oleico, conosciuta come Greenolene 6936 e l’oleina da Olivo conosciuta come Greenolene 6928. Quest’ultima approvazione è un’ulteriore conferma della centralità dei derivati dell’Olivo all’interno del progetto Cosmetica. Questa iniziativa influenzerà positivamente lo sviluppo del nostro business in aree geografiche in cui la presenza di Green Oleo è ad oggi meno significativ”.

© Riproduzione riservata