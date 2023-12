Intervento di pulizia a Palazzo Affaitati, sede del Museo Civico Ala Ponzone e della Biblioteca Statale. In questi giorni gli operai sono al lavoro nella Sala delle Colonne del Museo Civico Ala Ponzone per operazioni di pulizia e di messa in sicurezza per quanto riguarda anche i soffitti. Una volta terminato l’intervento nella Sala delle Colonne, i lavori si trasferiranno sullo scalone della Biblioteca Statale per opere di pulizia e la posa di una rete anti-piccioni.

“Come abbiamo fatto nei vari anni di questo mandato – spiega l’Assessore alla Cultura Luca Burgazzi -, siamo intervenuti su Palazzo Affaitati e questa volta è la Sala delle Colonne ad essere interessata dai lavori. La Sala delle Colonne verrà ripulita e messa in sicurezza anche per quanto riguarda i soffitti. Sono operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che in questi anni abbiamo programmato”.

Quindi conclude: “Oggi arriviamo qui e il prossimo passo per l’anno prossimo sarà la nuova illuminazione sia di Sala delle Colonne che di Sala Manfredini. Questo è il segno del lavoro costante di valorizzazione del patrimonio culturale anche nell’edificio. Sappiamo che Palazzo Affaitati è un edificio antico, un edificio complesso che ha anche altri problemi, però poco alla volta cerchiamo di mettere in campo tutta una serie di operazioni di manutenzione”.

Mauro Maffezzoni

