Rocca “Con ok a bilancio Regione Lazio risorse importanti”

ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono risorse importanti che stanno arrivando sul nostro territorio,

arriveranno però a distanza di tempo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della conferenza stampa sul bilancio di previsione 2024-2026.

“Abbiamo trovato una situazione che non ci consente di tagliare la pressione fiscale. Su questo la smettano i colleghi dell’opposizione di fare demagogia e di fare pressione su delle cose irrealizzabili con dei numeri che non sostengono, anche a me piacerebbe fare tantissime cose che purtroppo non possiamo fare con le risorse che abbiamo a disposizione”.

