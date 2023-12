Tappa a Miami per il Salone del Mobile di Milano

MIAMI (ITALPRESS) – Dopo Parigi, Londra, Berlino e Copenaghen, il Salone del Mobile di Milano ha fatto tappa negli Stati Uniti, a Miami. La mission del roadshow internazionale è quella di far conoscere i contenuti della prossima edizione della manifestazione del design, che si terrà nel capoluogo lombardo dal 16 al 21 aprile. Due i momenti clou: la presentazione del Salone presso la nuova Sede dell’Istituto Italiano di Cultura, in Coral Gables, e una serata in partnership con il magazine newyorchese PIN UP.

abr/gtr

